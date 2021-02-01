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    Türk Eximbank ile Avusturya’nın kurumu OeKB arasında iş birliği anlaşması

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.
    • AA
    • 01.02.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 11:17
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    Türk Eximbank ile Avusturya’nın kurumu OeKB arasında iş birliği anlaşması

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni iş birliği anlaşması hakkında "Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülke projelerine sigorta desteği verilip, daha hızlı kredi tahsisi sağlanacak." açıklaması yaptı.

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