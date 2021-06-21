Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43.9 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Muş, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43 milyar 900 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından Ticaret Bakanlığının "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43 milyar 900 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyor." dedi.

"FİRMALAR DÜNYA PAZARINDAKİ REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRDI"

Firmaların yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğine ve dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarına dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43 milyar 900 milyon dolara ulaştı. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz."





ANKET SONUÇLARI TİCARET DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNDE KULLANILIYOR

Ticaret Bakanlığı’nın Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçlarına ilişkin hazırlanan bültenine göre de Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki yatırımları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Bakanlık tarafından yıllık olarak yapılan anket kapsamında tespit ediliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi-2021", 26 Nisan-4 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirildi.

ANKET 124 ÜLKEDEKİ YATIRIMLARI KAPSADI

Bakanlık tarafından kurulan çevrim içi sistem üzerinden yapılan anket sonucunda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43 milyar 900 milyon dolar olarak tespit edildi.

158 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Anket çalışması sonucu, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34'ü yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 6 milyar 400 milyan dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın ise 4 milyar 100 milyon dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.