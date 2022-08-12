Türk Hava Yolları rakiplerini solladı, tarihi rekor kırıldı

Havayolu şirketleri pandemi döneminin krizinden henüz çıkamadı. Türk Hava Yolları ise son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı ve net kârını katladı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) elde ettiği başarılarla millete gurur vermeye devam ediyor.

Ahmet Bolat'ın önderliğinde yoluna devam eden Türk Hava Yolları, şirketin gelirlerini 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 43 artırdı.

THY, yolcu gelirlerini de yüzde 25 yükseltti.

Kargo gelirlerindeki yükseliş dikkat çekici. THY'nin kargo gelirleri 2019'a göre iki kat arttı.

THY, giderlerini de önemli derecede azalttı. Akaryakıt dışındaki tüm gelirler yüzde 11 azaldı.

İlk 6 aylık kâr

THY, 2022'nin ilk 6 ayında 737 milyon dolar kâr elde etti.

Şirketin tarihinde en yüksek kâr

Tarihi rakamlarla ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu şirketin tarihindeki en yüksek 6 aylık kâr rakamı. THY, hem kârlılık hem kapasite açısından Avrupa'daki rakiplerini geçti. Dünyada ilk üçe girdi" dedi.

Rakipleri ekside

Ahmet Bolat, "İngiltere ve Almanya'da bayrak taşıyıcılar aynı dönemde yüzde 35'in üzerinde eksideler" ifadeleriyle dünyadaki rakiplerinin durumunu da gözler önüne serdi.

Türk Hava Yolları, uçak doluluk oranlarının da temmuz ayında yüzde 87'ye ulaştığını ve pandemi öncesi döneme yükseldiğini belirtti.

İç hatlarda doluluk oranı

Ahmet Bolat, iç hatlarda doluluk oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu söyledi.

THY geleceğe ilişkin planlar da yapıyor. Bu kapsamda 2023'te her kıtada 14 noktaya uçmaya hazırlanılıyor.

Uçak sayısı da yıl sonuna artacak.

Uçak sayısı 400'ü geçecek

2022'nin sonunda 395'e, Şubat 2023'te 400'e, 2023'ün sonunda ise uçak sayısının 425'e çıkması hedeflendi.

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısı: 8,5 milyar dolarlık döviz

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Ahmet Bolat, THY'nin ülkeye 8.5 milyar dolar döviz getirdiğini anlatarak, "Bu Türkiye'nin en büyük ihracatçısı denilen şirketten yüzde 60 daha fazla. Bu yıl hizmet ihracatı rakamı 80 milyar doları geçecek. 2023'te hedef 130 milyar dolar. 270 milyar dolar da mal ihracatı olsa, toplam 400 milyar dolar ihracata ulaşılabilir. THY olarak bizim hedefimiz de 18 milyar dolar dövizi ülkeye getirmek." dedi.