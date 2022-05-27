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    Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17 lira

    Enflasyon rakamının öncü değerlerinden olan ve her ay açıklanan Türk-İş açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı.
    • 27.05.2022 - 17:10
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    Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17 lira

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) araştırmasına göre; mayıs ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17, yoksulluk sınırı 19 bin 602 lira oldu.

    4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 602 lira

    Türk-İş'in, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2022 yılı mayıs ayı sonuçlarına göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", asgari ücretten 1.764 lira fazla olmak üzere 6 bin 17 lira olarak hesaplandı.

    Yoksulluk sınırı 19 bin 602 lira

    Son 1 yıldaki gıda artış oranı yüzde 107 gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 19 bin 602 lira oldu.

    Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 17 lira #1

    Yaşama maliyeti aylık 7 bin 836 lira

    Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 7 bin 836 liraya yükseldi.


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