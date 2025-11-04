TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çıkışı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, bu yıl gerçekleşecek Asgari Ücret Komisyonu'na işçileri temsilen katılmayacaklarını açıklamıştı.

Sendikaların komisyon yapısının değiştirilmesi talebi var.

TÜRK-İŞ kurmayları, bu konuda görüş alışverişi yapmak üzere toplandı.

"YENİ DÜZENLEME OLMAZSA TOPLANTIYA KATILMIYORUZ"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantının sonunda TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz. Yeni bir düzenleme olmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİLERİN SORUNLARINI SÖYLEMEYE DEVAM"

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILKİ GÖRÜŞMELERE İTİRAZ ETMİŞTİ

Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Öyle bir noktaya geldi ki yani dört kişilik bir aileyi onların gıdasından, eğitiminden, kirasından nasıl yapabilirse bilmiyorum. Yapamadıklarını zannediyorum. Bir hafta geçinemezler. İşte gece Ramazan Bey soruyor. Ne söyleyeceğiniz ücreti biliyor musunuz? Diyorlar ki söylemiyorlar. Ne işveren söylüyor, ne hükümet söylüyor. Bize diyorlar ki, 'Gelin oraya işte biz de arkadaşlarımızı yollayacağız.' Ramazan Beyle komisyon başkanı. Maalesef 22 bin TL gibi bir rakam açıklandı. İşte biz oraya gitmedik. Sonra da yönetime oturduk başkanlar kuruluna bilgi verdik. Dedik ki biz bir daha bu yönetmenlik antidemokratik bir yönetmenlik. Biz bu yönetmenlik değişmezse biz buraya TÜRK-İŞ olarak bir daha üye de vermeyeceğiz. Biz buraya katılmayacağız.

Şimdi biz burada bu ülkede asgari ücretli sayısı o kadar çok ki işte bunlar her ne kadar hiçbir sendikanın direkt 22 bin TL alan asgari ücret işçisi yok ama dolaylı yönden işte taşeronda çalışan asgari ücretin yüzde 10'u yüzde 20'si civarında da yüzde 5 fazlası civarında alan arkadaşlarımız var. Yani sendikanın olduğu yerde 22 bin TL. Ona rağmen bunlar bizim örgütlü işimiz gibi. Bunlar bizim ailemiz gibi. Bunlar bizim kardeşlerimiz gibi. İşte bunlar Siirt'te de var. Çerkezköy'de de var. Kırıkkale'de de var. Sakarya'da da var. Kasapta var. Bakkalda var. Her yerde varlar.

"ASGARİ ÜCRETLİ ZOR DURUMDA"