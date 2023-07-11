TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Emeklilik zammı gözden geçirilmeli TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, ücretlere ve maaşlara yapılan artışın hemen ardından birçok kalemdeki vergi ve harçlarda da yüksek oranda artış yapıldığını belirtti.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron sorunundan, maaş zamlarından sonra yapılan vergi düzenlemelerine, emekliliklerin alacağı maaş artışlarına kadar çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atalay, yaptığı açıklamalarda vergi dilimleri ve emekli zammının gözden geçirilmesini belirterek, taşeron sorunun gündemden çıkartılması gerektiğini savundu.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada Atalay, ücretlere ve maaşlara yapılan artışın hemen ardından birçok kalemdeki vergi ve harçlarda da yüksek oranda artış yapıldığını belirtti.

"Çalışanlar üzerindeki vergi sistemi yükü hafifletilmeli"

Çalışanların doğrudan ve dolaylı vergilerle ağır bir yük altında olduğunu ifade eden Genel Başkan Atalay, şöyle konuştu:

İşçilerin büyük bölümü temmuz ayı itibarıyla yüzde 27 vergi dilimine girdi. Bu nedenle bir işçinin ortalama 2 bin lira civarında kaybı var. Çalışanlar üzerinde uygulanan vergi sistemi adil ve doğru bir vergi sistemi değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Vergi dilimleri düşürülmeli, çalışanlar üzerindeki vergi sistemi yükü hafifletilmeli.

"Çalışanlar enflasyonun etkilerini hissetmeye devam ediyor"

Çalışanların enflasyonun etkilerini hissetmeye devam ettiğini, ürün ve hizmetlerdeki fiyatların vergi artışlarının da etkisiyle zamlandığını dile getiren Atalay, şunları söyledi:

Ücret artışlarının enflasyonu arkadan takip etmesiyle hiçbir meseleyi çözemeyiz. Çalışanların ücret ve gelirleri ne zaman enflasyonun üzerine geçerse o zaman geçim meselesi çözülür. Çalışanlar zamlı ücretini almadan zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor.

“Taşeron meselesi gündemden çıkartılmalı"

Kamuda taşeron işçilik sorununun devam ettiğini, büyük bölümü enerji, ulaşım ve taşımacılık iş kollarında olmak üzere 100 bine yakın taşeron işçinin müjdeli haber beklediğini belirten Atalay, birçok siyasetçinin seçim öncesinde taşeron işçilere kadro verileceğine dair vaatte bulunduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

Bugün kadro sorunu, iş yerlerinde iş barışını bozma noktasına geldi. Toplumda bu konuda büyük bir beklenti var. Bunun için taşeron meselesini ülke gündeminden çıkartmamız gerekiyor. Taşeron işçilerin kamuya maliyeti neyse, bu maliyet üzerinden kadroya alınsınlar. Biz bu konunun her zaman takipçisiyiz. Siyasetçilerden bu sorunu bir daha gündeme gelmeyecek şekilde Meclis'te çözmelerini istiyoruz.

"Memura yapılan 8 bin 77 liralık artış da kıdem tazminatına yansıtılmalı"

Atalay, memur maaşlarına seyyanen net 8 bin 77 lira artış yapıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

Milyonlarca çalışanın tek umudu ve güvencesi kıdem tazminatı. Bugün kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira. Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık artışın kıdem tazminatı tavan ücretine de yansıtılması gerekiyor. Bu yansıtılırsa 20 sene çalışan bir işçide 160 bin lira fark eder.

“Emekliye yapılan zam gözden geçirilmeli"

Son dönemde bazı memur sendikaları başta olmak üzere farklı çalışan kesimlerinin kendi gelirlerini kamu işçisinin ücretleriyle kıyasladığına işaret eden Atalay, şunları kaydetti: