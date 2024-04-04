TÜRK-İŞ geriye dönük 6 aylık enflasyon farkını hesapladı: Yüzde 26,52 TÜRK-İŞ maaş zamlarında etkili olan 6 aylık enflsayon farkını 2023 yılı Eylül ayı ile 2024 yılı Mart aylarının arasındaki 6 aylık arayı baz alarak hesapladı.

ensonhaber.com

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre, 2024 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 3,16 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 68,50 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 57,50 oranında artış gösterdi.

TÜRK-İŞ de bir bülten yayınlayarak, açıklanan enflasyon rakamlarını açıklayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

"Mart ayında enflasyon yüzde 3,16 oranında arttı"

TÜİK’in 3 Nisan 2024 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi haber bültenine göre; 2024 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 3,16 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 68,50 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 57,50 oranında artış göstermiştir.

Geriye dönük 6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 26,52