TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı tartışmaları için açıklama yaptı Kamuoyunda kıdem tazminatı üzerinden tartışmalar yapılıyordu. TÜRK-İŞ, kamuoyunda dolaşan bu konunun gerçekleşmesi halinde çalışma barışının yara almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

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Orta Vadeli Program’ın (OVP) "Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar" bölümünde yer alan "öncelikli reform alanı"nda yer alan “İkinci Basamak Emeklilik Sistemi”, çalışanların kıdem tazminatı uygulamasına yeni bir açılım getirerek emeklilerin gelir kaybını gidermeyi amaçlıyor.

Kıdem tazminatı ile ilgili uygulanacak yeni sistemle birlikte çalışanların birikimlerinin fonda toplanması ve toplanan paraya devlet garantisi verilmesi amaçlanıyor.

Böylelikle işçilerin tazminat alamama sorunlarının da giderilmesi planlanıyor.

Bu madde dile getirilince, çalışma hayatındaki işçilerin kıdem tazminatı ile ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmalar başladı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu da kamuoyunda kıdem tazminatı üzerinden yapılan tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaparak, kıdem tazminatının kazanılmış bir hak olduğunu ve vazgeçilemeyeceğini beyan etti.

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının tartışmaya açılmasından rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamasında "Kıdem Tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir işçi hakkı haline gelmiştir." diyerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının korunmasını savunuyor

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa, bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir.

"Yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırdı"

TÜRK-İŞ, ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığını belirttiği açıklamasında, başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarının ağırlaştığını dile getirerek, duyurusuna şöyle devam etti:

Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir.

"Fedakarlığı servetlerini artıranlar yapsın"

Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım politikalar uygulanmak istenmektedir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır.

“İkinci Basamak Emeklilik Sistemi işçilerde rahatsızlığa neden oldu"

Orta Vadeli Program’ın (OVP) ‘Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar’ bölümünde ‘öncelikli reform alanı’ olarak düzenlenmek istenen "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi" işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açmıştır.

"Emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi etmek değil kaynak ihtiyaçlarını karşılamak"

Böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır.

"Çalışma motivasyonu olumsuz etkilenecek"

Getirilmeye çalışılan sistemin, işçilerin çalışma motivasyonu olumsuz etkileyeceği belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme işçilerin verimliliğini, çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır.

"Kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli"