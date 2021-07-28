Türk-İş, temmuz ayı 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş'in araştırmasının sonuçlarına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı ise 9 bin 457 lira olarak belirlendi.

Türk-İş'e, her ay 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını paylaşıyor.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı Temmuz ayı sonuçları açıklandı.

4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 2 BİN 903 LİRA

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 903 lira olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI 9 BİN 457 LİRA

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 457 lira oldu.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 3 BİN 546 LİRA

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 12,10'u bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,65 oldu.