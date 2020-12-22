Türk-İş, TÜİK'in asgari geçim tutarını değerlendirdi

Türk-İş, yazılı bir açıklama yaparak, TÜİK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yapıldı.

Türk-İş, toplantı sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını ve işverenle hükumetten gelecek teklifi tekrar değerlendireceklerini belirtti.

TÜRK-İŞ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"RAKAMLAR ÜLKE GERÇEKLERİNİ YANSITMIYOR"

"Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada.

"SADECE BEKAR BİR İŞÇİ İÇİN"

TÜİK'in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor.

"İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ÜCRET ARAYIŞI"

Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı."

"İŞVEREN VE HÜKÜMETTEN TEKLİF BEKLİYORUZ"

Açıklamada, başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin zamanla geçim ücretine dönüştüğüne dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz."