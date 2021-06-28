Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 lira

Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, haziranda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865, yoksulluk sınırı 9 bin 332 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın haziran sonuçları açıklandı.

4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI: 2 BİN 865 LİRA

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 865 lira olarak belirlendi.

4 KİŞİLİK AİLENİN YOKSULLUK SINIRI: 9 BİN 332 LİRA

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 332 lira oldu.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ: 3 BİN 473 LİRA

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 473 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,22 artış gösterdi.

FİYAT ARTIŞLARI

Yılın ilk altı ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 10,61'i bulurken gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 17,84 oldu.

Araştırmaya göre, bu ay süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Sütte beklenen fiyat artışı da gerçekleşmedi.

Et zamlandı, Kurban Bayramı öncesi kuşbaşının kilogram fiyatı 3, kıymanın kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi. Tavuk fiyatı genelde aynı kaldı.

Balık sezonunun sona ermesiyle birçok balıkçı satış yapmazken açık olanlarda kültür balıkları ağırlıklı oldu. Ciğer, yürek, böbrek gibi sakatat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi. Yumurta fiyatı artış gösterdi.

YAŞ SEBZE-MEYVE FİYATLARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Mevsim şartlarının beklenen etkisi görülmedi ve yaş sebze-meyve fiyatlarında da artış devam etti. Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 lira olan taze sebze-meyve fiyatı, bu ay 7,90 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,21 lirada kaldı. Ortalama meyve kilogram fiyatı ise bu ay 8,54 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı fiyatı aynı kaldı, zeytinyağı fiyatı bazı ürünlerde arttı ama ortalamada fazla etkisi olmadı. Siyah ve yeşil zeytinin de ortalama fiyatı arttı.