TÜRK-İŞ'in eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayınlandı TÜRK-İŞ'in eylül ayını kapsayan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması yayınlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira olarak belirlendi.

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Eylül ayı enflasyonu açıklanmadan öncesinde açıklanan araştırmalardan birisi de TÜRK-İŞ'in açlık ve yoksulluk sınırı verileri oluyor.

TÜRK-İŞ'in eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık yüzde 9,31 ve yıllık yüzde 84,04 arttı.

Araştırmada Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 334 lira oldu.

Yoksulluk sınır 43 bin lira 433 lira

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının dört kişilik bir aile için toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 43 bin lira 433 lira olarak ölçüldü.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 336 lira

TÜRK-İŞ'in araştırmasının sonucu olarak bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 17 bin 336 lira olarak belirtildi.