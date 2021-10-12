Türk kripto para borsası Coinzo faaliyetlerine son verdiğini açıkladı

2018 yılından bu yana faaliyet gösteren İzmir merkezli Coinzo, bir açıklama yaparak faaliyetlerini durdurduğunu ilan etti. Kullanıcılarına yapmaları gerekenleri de madde madde sıraladı.

Günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmi ile en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan İzmir merkezli Coinzo Teknoloji AŞ kapandı.

COINZO FAALİYETLERİNE SON VERDİĞİNİ KENDİSİ DUYURDU

Günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmi ile en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan İzmir merkezli Coinzo, yaptığı açıklama ile faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, internet sitesine erişimin 6 ay süresince devam edeceği, kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.

“KULLANICILARIMIZA AİT TÜM TÜRK LİRASI VE KRİPTO PARA VARLIKLARI GÜVENDEDİR”

Açıklamada, "Değerli Coinzo Kullanıcıları, Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com’a erişim 6 ay süresince açık olacaktır. Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir. Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09.00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiçbir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir." denildi.

KULLANICILARIN YAPMASI GEREKENLER AKTARILDI

Coinzo sitesinde, kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:

"Coinzo'da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı. Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulama aktif edilmeli. Kullanıcıların bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri gerekiyor.

Türk Lirası çekim işlemleri için ise; Türk Lirası çekim işlemleri için kullanıcıların, doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekiyor."