Türk Lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 2 ay uzatıldı

Bankada Türk Lirası parası olanlara yönelik olarak teşvik edici bir adım devreye sokuldu. Türk Lirası mevduatlardaki stopaj vergisindeki indirim süresi 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

Türk Lirası mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik indirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 yılı Ekim ayında yayınlanmış, Aralık 2020’de yapılan düzenlemeyle süre 31 Mart’a uzatılmıştı.

TL mevduatları için stopaj desteği uygulaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

STOPAJ DESTEĞİ 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Buna göre, Türk Lirası'nın değerini korumak, birikimlerin Türk Lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği 31 Mayıs'a uzatıldı.

Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

KATILIM BANKALARI TARAFINDAN KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENEN KÂR PAYLARINDA DURUM

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.