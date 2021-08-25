Türk Metal Sendikası’nın zam talebi

Türk Metal Sendikası, 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin işçiyi kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıkladı.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'yla (MESS) yapacakları toplu iş sözleşmesi için tekliflerini açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29,57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı + saatlik 1 lira, ikinci 6 ayı enflasyon oranında zam artışı istedi. Sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep edildi.

Sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığını belirten Kavlak, önerdikleri rakamları düzenledikleri anket ve çalıştayın sonunda belirlediklerini aktardı.

“TALEP 179 İŞLETMEDEKİ 210 İŞ YERİNDE ÇALIŞAN TOPLAM 127 BİN TÜRK METAL SENDİKASI ÜYESİ İŞÇİYİ KAPSIYOR”

Kavlak, sözleşmenin MESS'e bağlı 179 işletmedeki 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Sözleşme Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor. Bunlar ülke ekonomisinin lokomotif işletmeleri. Otomotivde Tofaş, Renault, Ford, Mercedes ve Man, beyaz eşya ile elektronikte Arçelik, Bosch ve Siemens gibi markalar var. İmzalayacağımız toplu sözleşme, Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının ilk 10'undaki 4 firmayı, ilk 50'sinde 13. firmayı, ilk 100 içerisindeki 20 firmayı kapsıyor. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var. Bu kapsamdaki işçilerin yüzde 91'i üyelerimizden oluşuyor."

İLK YILIN İLK 6 AYINDA YÜZDE 29,57 ZAM TALEBİ

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu ifade eden Kavlak, sözleşmeye dair taleplerini şöyle sıraladı: "Saatlik ücreti 20,50 liranın altında olanlara, bu ücreti geçmemek üzere saatlik ücretlerinin 90 kuruş iyileştirmesini istiyoruz. Bunun yüzdelik getirisi yüzde 2,57 oluyor. Bunun yanında bütün ücretlere yüzde 27 zam istiyoruz. Bunların toplamı olarak ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29,57, ikinci 6 ay enflasyon oranı, üçüncü 6 ay enflasyon oranı + saatlik 1 lira, dördüncü 6 ay enflasyon oranı, sosyal yardımlara ilk yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyoruz."

ÜCRET ARTIŞININ YANINDA SOSYAL HAKLARLA İLGİLİ TALEPLER VAR

Kavlak, ücret artışı taleplerinin yanında çalışanları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukların da dahil edilmesi, mazeret izni, gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, işe giriş ücreti ile anaokulunda çocuğu olanlara yardım gibi taleplerinin de bulunduğunu açıkladı.

“TÜRKİYE'NİN İHRACATINI TEK BAŞIMIZA BİZ OMUZLADIK”

Kovid-19 salgını sürecinde metal işçisinin özveriyle çalıştığını dile getiren Kavlak, "Bizim çalıştığımız işletmeler salgın sürecinden etkilenmedi. Salgın sürecinde Türkiye'nin ihracatını tek başımıza biz omuzladık. Tabir yerindeyse hayatımız pahasına ölümüne çalıştık. Şimdi hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.