Türk mobilya sektörü, bu yıl ihracatta 4 milyar doları hedefliyor

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, hazirandan bu yana ihracat rakamlarının yükseldiğini belirterek, eylül ayında da geçen senenin aynı ayına göre ihracatı yüzde 13,5 artırdıklarını belirtti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatında bu yıl, 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.

"HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 5 İHRACATÇI ÜLKE ARASINA GİRMEK"

Türkiye'nin, mobilya dış satımında 20 yıldır dünyada kendinden söz ettiren bir ülke olduğuna dikkati çeken Güleç, "Biz 2000 yılında 160 milyon dolar mobilya ihracatı yaparken 2019 yılında 3 milyar 500 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu süre zarfında da 6 basamak birden yükselerek dünyada 8 ihracatçı ülke arasına girdik. Hedefimiz dünyada ilk 5 ihracatçı ülke arasına girmek." dedi.

“HAZİRAN AYINA YENİ BİR İVMEYLE BAŞLADIK”

Koronavirüs salgını sürecinde sektördeki firmaların 3 ay çalışamadığını hatırlatan Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayından itibaren ihracatımız her ay artıyor. Eylül ayında da geçen senenin eylül aynı göre ihracatımızı yüzde 13,5 artıran bir sektör olduk. Sene sonu hedefimiz 4 milyar dolar. Pandemiye rağmen ihracatımızı 2019’dan daha fazla artıracağız."

YENİ PAZAR "AVUSTRALYA KITASI"

Türkiye'nin 180 ülkeye mobilya ihracatı yapan bir sektör olduğuna işaret eden Ahmet Güleç, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin gümrük mevzuatları ve ithal ikameci politikaları bizim sektörümüzü etkiliyor ama biz hep yeni pazarlar arıyoruz. 14-16 Ekim tarihlerinde İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Avustralya'ya sanal ticaret heyeti düzenliyoruz ve Avustralya kıtasından çok büyük bir talep var. Mobilya sektöründe özellikle yan sanayi ve ham madde konusuna ağırlık vermemiz lazım. Tedarikçi firmalarımız sektörle iş birliği yapmalı. Verimlilik çok önemli."