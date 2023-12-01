Türk mobilya sektörü, Rusya’da gövde gösterisinde bulundu Rusya’nın en büyük mobilya fuarı Mebel 2023'e katılan Türk firmaları güç birliği yaparak, ilgiyi üzerine çekti.

İHA

Rusya'daki mobilya fuarına binden fazla katılımcı ile yaklaşık 100 bin ziyaretçi yer alırken, Rusya ve Çin’den sonra en büyük katılım 62 firma ile Türkiye’den oldu.

Dört birliğinin katılımıyla, Moskova’da düzenlenen fuara ortak info stant organizasyonu gerçekleştirdi.

Fuarda, geçen yılların aksine daha az ülke katılımı, ilginin Türk üretici ve tasarımcılarına yönelmesini sağladı.

"Ambargo nedeni ile Avrupalı rakipler fuara katılmadı"

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, fuarda mobilya firmalarının yanı sıra mobilya aksesuarları, makineleri ve yan sanayi firmalarının da yoğun katılımı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle mobilya sektöründeki rakiplerimiz; İtalya, Almanya, Polonya vb. ülkelerin katılımı yoktu. Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğu bu dönemi iyi değerlendirmek ve avantaja çevirmek gerekiyor. Firmalarımızın Rusya pazarına odaklanarak bu pazarda Türkiye’nin payının artırılması için en doğru zaman. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor.

"Rusya’da mobilya mağazaları mobilya AVM alanlarında yer alıyor"

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör de Rusya'nın ambargo sonrası kendisin de mobilya üretimini artırmaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

Rusya’da mobilya mağazaları genelde mobilya AVM alanlarında yer alıyor. E-ticaret üzerinden mobilya satışı da oldukça yaygın. Bu kanalı da kullanmalıyız. Fuar katılımımız sırasında genel olarak Türk mobilyasının marka değerini artırmamız gerektiğini bir kez daha gözlemledik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)