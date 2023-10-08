Türk müteahhitleri yurt dışında 9 ayda 13 milyar dolarlık iş üstlendi Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında üstlendiği iş miktarı kaosun yaşandığı 2020'de kesintiye uğradı. Sektörün cirosu normalleşmenin başladığı 2021'de gelişme kaydetti.

AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitlik sektörünün ocak-eylül döneminde yurt dışında üstlendiği proje tutarı yaklaşık 13 milyar dolar oldu.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve koronavirüs salgınının etkilerine rağmen 16,2 milyar dolar değerinde 371 iş üstlendi.

Salgının 2021'de dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak Türk firmalarının yurt dışında yürüttüğü projelerin toplam bedeli 30,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 445 olarak kayıtlara geçti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, 2022'teki faaliyetleri etkiledi

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, 2022'yi de küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi.

Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 494, toplam proje bedeli 19,1 milyar dolar oldu.

Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

2023'ün ilk 9 ayında 185 proje

Sektör, bu yılın ocak-eylül döneminde ise 185 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 12 milyar 898 milyon 676 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 69,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, 1972'den eylül ayı sonuna kadar ise 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde 11 bin 837 proje üstlendi.

Rusya en fazla proje yapılan ülke

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,2'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar yaklaşık 98 milyar dolarlık proje hayata geçirildi.

Rusya'yı yüzde 10,5'lik payla Türkmenistan takip ederken üstlenilen projelerin tutarı 50,9 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33,3 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 30,2 milyar dolarlık projeyle Libya ve 27,9 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.

Suudi Arabistan pazarının payı yüzde 5,2

Sektörün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2'lik pay ve 25,5 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı. Katar'da bu dönemde yaklaşık 20 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 12,5 milyar dolarlık proje üstlenildi.

En fazla konut alanında proje üstlenildi

Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında yüzde 13,8'lik pay ve 67,3 milyar dolarlık bedelle en fazla konut alanında proje üstlenirken bu sektörü yüzde 13,6'lık pay ve 66 milyar dolarla kara yolu, tünel ve köprüler izledi.

Söz konusu alanları 41 milyar dolarlık proje bedeliyle demir yolu, 35 milyar dolarla ticaret merkezi ve 32,6 milyar dolarlık proje bedeliyle havalimanı projeleri takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)