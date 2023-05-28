Türk otomotiv sektörü gözünü Latin Amerika'ya dikti Türkiye için otomotiv önemli bir ihracat kapısı ve bu alanda ilerlemek için yeni pazar arayışları devam ediyor.

AA

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla "Arjantin-Şili Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı gerçekleştirildi.

Heyete katılan 17 Türk otomotiv firmasından 21 iş insanı, Arjantin ve Şili'den 60 alıcıyla ikili görüşmeler yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Latin Amerika ülkelerinde etkinliklerini artırmaya, iletişimlerini güçlendirleme çalıştıklarını bildirdi.

Program kapsamında heyet, ülkeler arası ticaret ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Arjantinli ve Şilili ithalatçı, toptancı firmalara ve tesislere ziyaretlerde bulunan heyet, ikili görüşmeler neticesinde önemli işbirliklerinin kapılarını araladı.

"Türkiye, Arjantin'in otomotiv ithalatında 18. sırada"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin Arjantin'in otomotiv ithalatında 18. sırada bulunduğunu bildirdi.

Çelik, otomotiv sektörünün 2021 yılında Arjantin'e yaptığı ihracatın yüzde 74 artışla 34 milyon doları aştığını belirterek, şöyle konuştu:

Geçen yıl ise yüzde 13,2 artışla 38,5 milyon dolar ihracat yaptık. Arjantin'in otomotiv ithalatında Brezilya'nın payı 50 civarında. Brezilya'nın yanı sıra Çin, Tayland, Japonya, Meksika ve Almanya da Arjantin'in ithalatında önemli yer alıyor. Biz de bu ülkeye olan ihracatımızı düzenli olarak artırmayı planlıyoruz.

"Şili, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alıyor"

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Şili'nin, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer aldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: