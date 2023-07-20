Türk özel sektörü Körfez turunda 27 anlaşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen Körfez ülkeleri ziyaretinde iş dünyası da ekonomik ilişkilerini geliştiren iş formlarına katılıp anlaşmalara imza attı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve geniş bir heyetle Körfez turuna çıkan iş dünyası temsilcileri, 3 ülkede 27 anlaşma imzaladı.

İş insanları Körfez ziyaretinde birçok yeni yatırım konusunda da görüş birliğine vardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan iş forumları tamamlandı.

İş forumları Suudi Arabistan'da Cidde'deki Ritz-Carlton Otel'de, Katar'da başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda, Abu Dabi'de ise Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de gerçekleştirildi.

200 iş insanı iş forumlarına katıldı

Türkiye'den başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim, akıllı şehircilik, liman ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden yaklaşık 200 iş insanının katıldığı iş forumlarına ev sahibi ülkelerdeki yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdi.

İkili ve çoklu görüşmeler gerçekleştirildi

İkili ve çoklu görüşmelerin gerçekleştirildiği buluşmalarda yeni iş birliği imkanları değerlendirilirken, yatırım fırsatları ele alındı.

Üçüncü ülkelerde ortak yatırım fikri doğdu

Ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması konusunda mutabık kalınırken, üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapılabileceği vurgulandı.

Toplantılarda uzlaşmaya varılan bazı iş birlikleri de somut hale döküldü.

Yapılan anlaşmaların, Türk özel sektörüne yatırım kapılarını açması bekleniyor.

Öte yandan bu görüşmelerden yeni anlaşmaların doğması da öngörülüyor.

"Siyasi liderlerinin açtığı yoldan ilerledik"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ülkeler arasında ilişkileri siyasi liderlerin ve devlet başkanlarının belirlediğini, onların açtığı yoldan kendilerinin ilerlediğini belirtti.

"Siyasi ilişkiler olumlu ilerledi"

Son dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile siyasi ilişkilerin çok olumlu ilerlediğini söyledi.

"İlişkilerde bahar dönemi"

Bu ilerlemenin yansımasını da artık somut olarak gördüklerini dile getiren Olpak, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerde bahar döneminin yaşandığını kaydetti.

"Biz buraya DEİK olarak ayrı bir uçakla ve 200 iş insanımızla beraber geldik"

Olpak sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz buraya DEİK olarak ayrı bir uçakla ve 200 iş insanımızla beraber geldik. Bu, iş dünyasının olaya nasıl baktığının da bir göstergesi. Elbette iş forumları, yuvarlak masa toplantıları bunlar bizim açımızdan önemliydi. 3 ülkede de toplantılarımıza ilgili ülkenin bakanlarının kalabalık bir şekilde katılması onların da bu sürece katkısının ne olduğunu gösteriyor. Örnek olarak Abu Dabi'deki iş forumumuzda 4 tanesi bizim bakanımız, 3 tanesi de ev sahibi ülkenin bakanları olmak üzere 7 bakanımız mevcuttu. Bu siyasi iradenin bakış açısını da gösteriyor. Güzel bir tablo."

"Anlaşmaların yansımalarını ticari anlamda çok kısa vadede görürüz"

Sözü geçen 28 anlaşmanın hangi alanlarda yapıldığına değinen Olpak, şu açıklamalarda bulundu:

Bu anlaşmalar arasında enerji, sağlık, bilgi teknolojileri, gayrimenkul, gıda var. Sanayi alanındaki yatırımlar söz konusu. Onun dışında güneş enerjisiyle ilgili ve hidrojen alanında yatırımlarla ilgili anlaşmalar var. Gerçekten çok zengin bir anlaşmalar süreci. Bunların yansımalarını da ticari anlamda çok kısa vadede görürüz. Yatırımlar bazındaki sonuçlarını ise bu yılın içerisinde, yani yılın sonuna kadarki bir süreçte alırız ki orta vade için oldukça önemli bir kazanım diye düşünüyorum.

"İlgi çok fazlaydı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da çok kalabalık bir heyetle 3 ülkede ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Cidde, Doha ve Abu Dabi'de yaptıkları temaslardan bahsederek şöyle konuştu:

Doğrusu ilgi bir hayli fazlaydı. Hem devlet başkanları nezdinde hem de bakanlar nezdinde çok iyi bir alan açıldı. Bu alanı doldurmak biz iş adamlarına düşüyor. Dolayısıyla iş adamları da çok büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi.

Türkiye ile BAE arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Katar ile zaten ilişkilerinin hep iyi olduğunu, BAE ile çok büyük ivmeyle yükselen güzel görüşmeler yapıldığını dile getiren Asmalı, Türkiye ile BAE arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalardan bahsetti.

"Bu görüşmeler kapının kilidini açan birer anahtar mesafesinde"

Mahmut Asmalı, özel sektörün de çok ciddi görüşmeler yaptığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu görüşmeler kapının kilidini açan birer anahtar mesafesindedir. Dolayısıyla bundan sonra ziyaretleri artırarak devam edeceğiz. Onları ülkemize, tesislerimize ve fabrikalarımıza davet edeceğiz, onlara ürünlerimizi göndereceğiz. Daha sık gidip gelerek bu ziyaretlerin büyük iş birliklerine dönüşmesini sağlayacağız. Ama şunu söyleyebilirim ki bu 3 ülkede de hakikaten Türk iş adamlarına, Türk ürünlerine, Türk yatırımcısına büyük bir ilgi var. Aynı şekilde ülkemize de çok büyük bir ilgi var. Seçimden sonra müthiş bir ivme yakalandı. Dolayısıyla bu oluşan havayı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu gezi bence bu manada da amacına ulaşmıştır.

"Türkiye'de ciddi bir yatırım yapma iştahı var

Asmalı, dijital, gayrimenkul, sanayi, turizm ve gıda gibi çok sayıda sektörde görüşmeler yapıldığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye'de ciddi bir yatırım yapma iştahı var. Türkiye gerçekten bir fırsatlar ülkesi. Türkiye'nin artık ürünleri bütün dünyada kendisini ispatlamış ve bütün dünyada alıcısı olan ürünler. Dolayısıyla Türkiye, Körfez ülkelerinin bir üretim üssü olabilir.

"Üç ülkeden önümüzdeki dönemde çok büyük yatırımlar gelecek"

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ise, ülkeye gelebilecek her bir yatırımın "istihdam ve refaha katkı" manasına geldiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: