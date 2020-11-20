Türk pamuğuna talep artışı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe AB ve ABD'nin siparişleri, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kaydı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bu yılın ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artışla 1 milyar 900 milyon doları buldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin başta olmak üzere Uzak Doğu menşeli hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde yaşanan pazar daralması, Türk pamuğuna yönelik talebe olumlu yansıdı.

PAMUK ANALİZ RAPORUNDA KORONAVİRÜS ETKİSİ ARAŞTIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları tarafından hazırlanan "Pamuk Analiz Raporu"nda, koronavirüs salgınının sektöre etkisi mercek altına alındı.

Rapora göre, 2020/2021 üretim sezonunda dünyada 32 milyon 600 bin hektar alanda 25 milyon 200 bin ton lif pamuk üretileceği, tüketimin ise 24 milyon 8 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de 2019 yılında 2 milyon 200 bin tonu bulan kütlü pamuk üretiminin, Türkiye İstatistik Kurumu ikinci tahminine göre bu yıl 1 milyon 900 bin ton olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

DÜNYA PAMUK FİYATI YÜKSELDİ

Dünya pamuk fiyatı nisan ayında kilogram başına ortalama 1,40 dolarken, ekim ayı ortalama fiyatı 1,65 dolara yükseldi.

SEKTÖRDE İKİNCİ DALGA RİSKİ

AB ve ABD'de perakende giyim tüketiminde toparlanma görülürken, koronavirüs salgınında ikinci dalga nedeniyle oluşabilecek yeni kısıtlamaların, sektördeki satışları azaltma riski de bulunuyor. Bu durumun AB'nin önemli tekstil ve konfeksiyon tedarikçileri olan Çin, Türkiye, Bangladeş ve Pakistan'da pamuk talebindeki canlanmayı olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ PAMUK HASADI BU AY SONUNDA BAŞLAYACAK

Türkiye'de birinci ürün pamuk hasadı biterken, ikinci ürün pamuk hasadının bu ay sonu itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

OTOMOTİVİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Analize göre, bu yılın ekim ayında Türkiye'den 1 milyar 900 milyon dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı. Ekim ayındaki ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı.