Türk Reasürans AŞ, ikinci yılında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ, 2. yılını geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla kurulan Türk Reasürans AŞ, 2. yılını kutluyor.

"İKİ YILI GERİDE BIRAKTIK"

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, sigortacılık sektörünün alanlarında uzman profesyonellerinden oluşan değerli bir ekiplerinin olduğunu belirterek, hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışları sayesinde, vizyonları ve misyonları doğrultusunda başarılarla geçen 2 yılı geride bıraktıklarını hatırlattı.

"YERELDEN GLOBALE DEĞER SUNDUK"

Küresel belirsizlikler döneminde, yerelden globale güvence ve değer sunduklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Türk sigortacılık sektörüne her alanda değer katarken, uluslararası programlara reasürans ihraç ettiğimiz, aynı zamanda farklı görev ve sorumluluklar yüklendiğimiz, başarılarla dolu bir yıl oldu. Uluslararası dev projelerden, Türkiye'nin yarınını kıymetlendiren yapılara güvence kaynağı olduk. İlk 6 ayda 1 milyar liralık prim üretimiyle, 105 milyon lira kâr elde ettik. Reasürans prim üretimi sektör payımız yüzde 41'e ulaştı. Planlı ve emin adımlarla büyüdük ve öz kaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon lirayı aştı."

"DASK'IN ÖDEME KAPASİTESİNİ 25 MİLYARDAN 40 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK"

Eren, halka daha fazla güvence sağlamak adına, işleticisi oldukları Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) hasar ödeme kapasitesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

"SİGORTACILIĞIN ÇÖZÜM MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Sigortacılık sektörünün en iyi yönetmesi gereken deprem riskinin etkin yönetimine katkı sağlamak için Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi'ni kurduklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yeniden yapılandırdık. Prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6 ayda 6 milyar lira teminat sunduk. KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kolaylık sağlayacak, bankalara yönelik yeni bir devlet destekli alacak sigortası ürünü tasarladık. Bu sayede bankacılık sektörü ile sigortacılık sektörünü ortak bir amaç için bir araya getirmiş olduk. Özel Riskler Yönetim Merkezi'miz tüzel kişiliğini kazandı; 'sigortacılığın çözüm merkezi' olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz."