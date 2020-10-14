Türk sanayisi, koronavirüse rağmen 9 ayda 89 milyar dolar ihracat yaptı

Türk sanayisi, koronavirüse rağmen 9 ayda 89 milyar dolar ihracat yaptı

Türkiye, ocak-eylül döneminde 88 milyar 900 milyon dolar sanayi, 17 milyar 100 milyon dolar tarım, 3 milyar dolar madencilik sektörü ihracatı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi ve özellikle de ihracatı olumsuz etkilemişken, son aylarda ihracatta yaşanan üst üste artışlarda sanayi ürünlerinin önemi büyük.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 9 aylık dönemde 109 milyar 18 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Bu dönemde sanayi sektörünün ihracattaki payı 88 milyar 921 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ÖNE ÇIKTI

Sanayi mamullerinde en çok dış satım yapılan alt sektörlerinde birinciliği 17 milyar 140 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, ikinciliği 12 milyar 113 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, üçüncülüğü 8 milyar 991 milyon dolarla çelik ihracatı aldı.

Bu sektörlerin ardından elektrik-elektronik ürünler 7 milyar 603 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 5 milyar 873 milyon dolar, makine ve aksamları ise 5 milyar 280 milyon dolarlık ihracatla sıralandı.

TARIM SEKTÖRÜNDE 17 MİLYAR 130 MİLYON DOLARLIK DIŞ SATIM

Tarım sektöründe ise bu dönem toplam 17 milyar 130 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Bitkisel ürünler 11 milyar 452 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ağaç ve orman ürünleri 3 milyar 943 milyon dolarla ikinci, hayvansal ürünler 1 milyar 734 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşti.

HUBUBAT VE BAKLİYAT İLK SIRADA

Bitkisel ürünler kategorisinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı 5 milyar 251 milyon dolarla bu dönemde tarım sektörünü sırtladı. Bitkisel üründe, yaş meyve ve sebze 1 milyar 691 milyon dolar, fındık ve mamulleri ihracatı ise 1 milyar 450 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.