Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak için 15.3 milyar liralık kaynak

Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak için 15.3 milyar liralık kaynak

Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak için 2021 yılında, üretim ve yatırımların desteklenmesi programı için 15 milyar 308 milyon 956 bin lira ödenek ayrılması teklif edildi.

Üretim ve yatırım ortamını iyileştirerek, yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amacıyla 2021 yılında sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programı için teklif edilen 15 milyar 308 milyon 956 bin lira ödeneğin yanı sıra sınai mülkiyet ekosistemine katkı sağlamak amacıyla ise bütçeden 91 milyon 9 milyar lira ödenek tahsis edilecek.

2021'DE TÜRK SANAYİSİNİN HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, imalat sanayisinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi, yüksek teknolojilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı gibi alanlarda program hedefleri belirlendi.

Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 20,4 ve imalat sanayi ihracatının da 173,5 milyar dolar olması hedefleniyor.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2021'de yüzde 37,5 ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının da yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi amaçlanıyor.

DOĞRUDAN YATIRIM BEKLENTİSİ, 12.5 MİLYAR DOLAR

Bu dönemde, Türkiye'ye 12 milyar 5 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması bekleniyor.

SINAİ MÜLKİYET HEDEFLERİ İÇİN 91 MİLYON 9 MİLYAR LİRA

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden 91 milyon 878 bin lira ayrılması teklif edildi.

PATENT BAŞVURULARINDA HEDEF, DÜNYADA 11. SIRADA YER ALMAK

Bu kapsamda, 2021'de yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 11'inci sırada yer alması hedefleniyor.

Ağustos ayı itibarıyla yüzde 38 olan yerli patent başvurularının toplam içindeki payının, yıl sonunda yüzde 44 olması, gelecek yıl da yüzde 47'ye yükselmesi amaçlanıyor.