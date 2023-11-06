Türk savunma sanayisi bir ilke daha imza attı! İnsansız kara aracından dolanan mühimmat atışı HAVELSAN tarafından insansız kara aracı ve dolanan mühimmat yetenekleri bir araya getirildi. BARKAN 2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı başarıyla gerçekleştirildi. Tek kuleden insansız kara aracı üzerinden yapılan atış, dünyada da bir ilk.

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AA

Türk savunma sanayisi, her türlü ihtiyaca cevap veren ürünleri geliştirmeye ve gelinen aşamaları test etmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayisindeki insansız kara aracı ve dolanan mühimmat yeteneklerinin bir araya getirildiği yeni bir başarıya imza atıldı.

İlk kez Orta-1 sınıf bir insansız kara aracından dolanan mühimmat atışı gerçekleştirildi.

İnsansız otonom kara aracı BARKAN'ı güvenlik güçlerinin kullanımına sunan HAVELSAN, araca yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yıl içerisinde ROKETSAN'a ait güdümlenebilir mini füze METE ile BARKAN 1 aracından atış gerçekleştirilirken bu kez BARKAN 2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı.

BARKAN, "kamikaze insansız hava aracı (İHA)" olarak da nitelendirilen dolanan mühimmat entegrasyonu ile sınıfında ilk olma özelliğini kazandı.

BARKAN 2'nin mühimmat atışı başarılı oldu

BARKAN 2 ile 15 kilometre yarıçaplı bir bölgede görev ve faaliyet icra edilirken tek kuleye bağlı, aynı anda atış yapılabilen hidrojen destekli iki lançerli sistemden (bir lançer lazer güdümlü sistem, bir lançer dolanan mühimmat) Gürbağ Savunma'ya ait keşif gözetleme ve kamikaze amaçlı dolanan mühimmatın atışı başarı ile gerçekleştirildi.

Uluslararası arenada bir ilk

Tek kuleden insansız kara aracı üzerinden bu tip mühimmat ve çoklu lançer atışı, uluslararası arenada bir ilk olarak kabul ediliyor.

15 kilometre menzil

Atışı yapılan dolanan kamikaze mühimmat, elektrikli tahrik sistemi, 3 bin metre uçuş irtifa yüksekliği, 40 dakika havada kalma süresi ile 15 kilometre menzile ulaşabiliyor.

TSK envanterine girdi

Geçen aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine de giren BARKAN'a modüler yapısı sayesinde farklı faydalı yükler hızlı biçimde entegre edilebiliyor.

"İnsansız kara araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi"

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Orta-1 kategorisinde geliştirdikleri BARKAN insansız kara araçlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini söyledi.

Seri üretim talebi ekleniyor

Araçla sahada eğitimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataoğlu, bu süreç sonunda seri üretim taleplerinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

Hareket kabiliyeti artırıldı

BARKAN 2 aracıya hareket kabiliyetini artırdıklarını anlatan Ataoğlu, araca farklı faydalı yükler entegre ettiklerini bildirdi.

Araca lançer sistemi entegre edildi

Son olarak BARKAN 2 ile 15 kilometre yarıçaplı bir alanda faaliyet icra edebilecek lançer sistemi entegre ettiklerini belirten Ataoğlu, şöyle konuştu:

Atış ve test faaliyetlerimizi tamamladık. Dolanan mühimmat dediğimiz faydalı yükün sürü olarak kullanabildiği, diğer sistemlerle entegre ederek sahadaki askerin işini kolaylaştırabilecek, kuvvetin bir öncü birliği gibi rol alabilecek bir uygulama için deneme çalışmaları yapıyoruz. Gürbağ Savunma ile iş birliği yaparak bu sistemi aracımıza entegre ettik.

Geleceğin muharebe sahasına hazırlık

Bu ve benzer sistemleri geliştirdikleri Karma Sürü Operasyon Merkezi'ne entegre ederek geleceğin muharebe sahası konseptini oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Ataoğlu, farklı firmaların bir dizi ürününü bu kapsamda değerlendirdiklerini ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladıklarını bildirdi.

"Uluslararası platformlarda ilk defa Orta-1 sınıf bir insansız kara aracından dolanan mühimmat atışı yapıldı"

HAVELSAN olarak "100. yılımızda 'daha güçlü ordu, daha güçlü bir Türkiye" kavramını ileriye götüreceklerini belirten Ataoğlu, şu bilgileri aktardı:

'Uluslararası platformlarda ilk defa Orta-1 sınıf bir insansız kara aracından dolanan mühimmat atışı yapıldı.' diyebiliriz. Modüler bir yapıya sahip olan BARKAN aracımıza farklı tip faydalı yükler entegre etme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki ana hedefimiz HAVELSAN'ın yazılım kabiliyetlerini bu platform üzerinde daha iyi kullanabilmek, bu yazılım kabiliyetlerini ön plana çıkarmak. Özgün otonomi, özgün otopilot çalışmalarımız var ve bunları insansız sistemlerimize entegre ediyoruz. Bu insansız sistemler ileride Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir öncü birliği olarak kullanılacak ve bu kabiliyeti kuvvete kazandırmak bizim için mutluluk verici.

"Karma sürünün" parçası olacak

Dolanan mühimmata aynı zamanda sürü kabiliyetleri kazandırılabileceğine işaret eden Ataoğlu, "karma sürü" konseptinde bu yetenekten yararlanarak caydırıcılığı artırmayı amaçladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Hem karada hem havada hem denizde bütün sistemlerin sürü olarak kullanım konseptini sahaya yansıttık. Buradaki ikinci amaç da aslında 8-10 dolanan mühimmatın aynı anda atılması, havada bir sürü haline gelmesi ve diğer insansız araçlarımızla aynı anda görev yapabilmesini sağlamak.

"Hareket kabiliyeti arttığı için ağır silahlar entegre edilebildi"

BARKAN 2'ye biraz daha genişlediği, büyüdüğü, hareket kabiliyeti arttığı için daha ağır silahlar entegre edebildiklerini belirten Ataoğlu, bu konuda da şu bilgileri verdi.

Ana hedefimiz, silaha entegrasyonundan çok, bunun otonom kabiliyeti. Sahada verilen görevi herhangi bir kullanıcı arayüzü olmadan, kullanıcı olmadan idame ettiriyor olabilmesi. Yani HAVELSAN'ın ana misyonu olan otonom kabiliyetini bu araçlara katmak. Bu otonom kabiliyeti diğer firmaların ürettiği araçlarda uygulamak için de görüşmeler yapıyoruz.

Silah çeşidiyle fark yaratacak

Aracın aynı anda farklı silah sistemleri kullanabilmesine yönelik de çalışmalar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, bu sayede tek bir silaha bağlı kalmadan birkaç çeşit silahla görev yapılabileceğini belirtti.

"Yeni özellikler kazandırılacak"

Dolanan mühimmatın sürü kabiliyetiyle farklı konseptlerde kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürüttükleri bazı projelerin bulunduğuna değinen Veysel Ataoğlu, şöyle konuştu:

Bu silahı bir projemizde aktif olarak kullanacağız. Tek eksiğimiz, şu anda silah üzerinde bunların bir grup şeklinde atılması ve sürü olarak görev yapabilmesi. Buna da başladık. İnsansız araçlarımızdaki bu kabiliyeti kısa sürede onlar üzerinde de kullanıyor olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)