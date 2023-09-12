Türk savunma sanayisi Ekvador'a satış gerçekleştirdi Ekvador, savunmasını Türk yapımı araçları ihraç ederek kuvvetlendiriyor. Ülke, 20 adet Türk yapımı Cobra II aracını silahlı kuvvetlere kazandırdı.

AA

Türk savunma sanayisi daha fazla ülkede kendisini göstermeye devam ediyor.

Bir Türk şirketi tarafından üretilen 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç da bu kez Ekvador'a ihraç edildi.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim edildi.

Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, X sosyal medya hesabından Cobra II araçlarının tören fotoğraflarını paylaşarak, şu ifadeleri paylaştı:

Göreve başladığımdan bu yana 3 alanı donatmaya söz verdim. Bu 28 yıllık çalışma dönemimde önemli ilerlemeler katettik. Bugün 20 adet Türk yapımı Cobra II aracını silahlı kuvvetlere teslim ettiğim için mutluyum. Ekim ayının sonunda 15 Ural tipi taktik araç daha gelecek.

20 adet çok amaçlı zırhlı araç ile 42 adet arazi tipi kamyon

Birkaç hafta önce 20 adet çok amaçlı zırhlı araç ile 42 adet arazi tipi kamyonu orduya teslim ettiklerini hatırlatan Lasso, askerlerine seslenerek yaptığı konuşmada memnuniyetini ifade etti.

Ekvador'a ilk büyük satış

Türk savunma sanayisinin Ekvador'a ilk büyük satışını gerçekleştirdiğini belirten Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Türk savunma sanayisinin bu alımla birlikte Ekvador pazarına ilk kez girdiğini ve bu gelişmeden ötürü gurur duyduklarını söyledi.

"Satın alınan araçlar ülke güvenliğine katkı sağlayacak"

Genelkurmay Başkanı Nelson Proano, satın alınan üstün nitelikli Cobra II araçlarının çok amaçlı, taktik zırhlı araçlar olduğunu belirterek, bunların ülke güvenliğine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)