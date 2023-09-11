Türk somonu ihracatı 5 yılda 10 katına çıkarıldı Türk somonu marka olma yolunda önemli bir aşama kaydetti. Trabzon'da faaliyet gösteren işletmelerin, gelinen aşamada büyük rolü var.

AA

Türk somonunun Trabzon'dan ihracatı 2018'de başlatıldı.

Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatından elde edilen gelir, 5 yılda yüzde 968 artış göstererek, 6 milyon 265 bin 126 dolardan 66 milyon 910 bin 71 dolara ulaştırıldı.

Somon ihracatı ise miktar olarak, toplamda 1.000 tondan 5 yılda 10 kat artırılarak 2023'ün 8 ayında 10 bin 415 tona ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonunun ihracatına ait rakamları paylaştı.

"Türk somonunun yüzde 80'lik kısmı Trabzon ve Rize'de yetiştiriliyor"

Gürdoğan, Trabzon'un, Türk somonu ihracatında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

Üçüncü sırada ise Rize bulunmaktadır. Ülkemizden 19 ilden Türk somonu ihracatı yapılmaktadır. Türk somonunun yüzde 80'lik kısmı Trabzon ve Rize sınırlarında denizde kurulu kafeslerde yetiştirilmektedir.

"Trabzon'dan 11 ülkeye Türk somonu gidiyor"

İhracatın yüzde 28'lik kısmını tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiğine dikkati çeken Gürdoğan, kentten 11 ülkeye Türk somonu satıldığını kaydetti.

En fazla Türk somonu alan ülke: Rusya Federasyonu

Gürdoğan, ihracatın yüzde 65'lik kısmının Rusya Federasyonu'na yapıldığını, ikinci sırada Vietnam, üçüncü sırada ise Tayland'ın geldiğini söyledi.

İhracatta karşılaşılan sorunlar

Türk somonu ihracatında yaşanan sorunları aktaran Gürdoğan, ihracatta karşılaştıkları talebi karşılamakta zorluk çektiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda Türk somonuna yurt dışı pazarlardan yoğun talep olmasından dolayı yetiştirilen ürünlerin tamamı ihraç ediliyor. Yeni üretim alanlarının objektif kriterlere göre ihracatçıya tahsisinin yapılmaması nedeniyle ihracatçı talebi karşılamakta sorun yaşamaktadır. Denizlerdeki uygun alanların ivedilikle sektörde yıllarca faaliyet gösteren ve üretim tesisi bulunan ihracatçılarımıza tahsis edilmesi gerekmektedir.

Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi talebi

Gürdoğan, bu kapsamda Trabzon'da ivedilikle hem yavru üretimi hem de tüm somon üretimi yapan firmaların katma değerli işlenmiş ürün üretecekleri Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)