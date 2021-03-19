Türk süt ürünleri ihracatında Çin zirvede

İhracatçıların süt ürünleri açısından yeni pazar arayışlarında yaptıkları çabalar karşılığını verdi. Çin'e süt ürünleri ihracatında yükseliş devam ediyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Türk süt ürünleri sektörünün 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği 9 milyon 300 bin dolarlık ihracatla Çin'i en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde zirveye taşıdığını bildirdi.

"SÜT ÜRÜNLERİNİN İHRACATI YIL SONUNA KADAR BAŞARI İLE SÜRECEK"

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2021 yılının ilk 2 ayında yakaladıkları 9 milyon 300 bin dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

ÇİN'E SÜT İHRACATINDAKİ ENGEL 2020'DE KALKMIŞTI

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin geçen yıl mayıs ayında kalkmasının ardından, Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin, 2020 yılının Mayıs-Aralık döneminde Çin'e süt ürünleri ve mamulleri ihracatı 14 milyon 600 bin dolara ulaştı.

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Çin'e yapılan ihracat ise 9 milyon 300 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Çin'e ihracatta peynir altı suyu 8 milyon 300 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

TÜRK ÜRÜNLERİ RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, bölgedeki bir firmanın Çin'e mozarella peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, "Uzun vadede ise bu rakamları katlamak istiyoruz. Çin pazarı sayesinde süt üreticilerimizin nefes alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 32.8 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin süt ürünleri ihracatı yüzde 26'lık artışla 32 milyon 800 bin dolardan 41 milyon 200 bin dolara çıktı. Çin, 9 milyon 300 bin milyon dolarlık tutarla zirvenin yeni sahibi olurken, Irak 7 milyon 100 bin dolarlık Türk süt ürünleri tercih etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne süt ürünleri ihracatımız ise; 3 milyon 400 bin dolar oldu.