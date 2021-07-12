Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlik eylem planını açıkladı

TİM öncülüğünde hazırlanan ve açıklanan "Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı", Türk tekstil sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan plana göre, Türk tekstil sektörü kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payını daha da artırmayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefliyor.

Plan kapsamında atık suların geri kazanımı, sektörün enerji tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm gibi birçok önemli konuda somut adımlar atacak.

"DÜNYAYI TÜKETMEDEN, DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz haftalarda 12 ana maddeden oluşan Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında 'dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz' mesajını, ilan ettik ve oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Açıkladığımız hedeflerin başında sektörel eylem planları oluşturmak geliyor. Bugün öncü sektörümüz olan tekstilde, bu adımın ilk karşılığını görmekten büyük mutluluk duyuyor ve sektörümüzü bu vizyoner hamle adına tebrik ediyorum." diye konuştu.

"PLAN, YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KRİTİK ROL OYNAYACAK"

Gülle, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu'nun, sanayide sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasında sektörlere rehberlik ederek, yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir sorumluluk üstleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, tedarikçilerimizi ve ihracatçılarımızı, doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davet ediyorum. Gelin, fabrikalarımızın eski altyapılarını yenileyelim, yıkama ve boyama suyu altyapısını ayırıp, yıkama suyunu geri kazanalım, yıkama ve boyamada daha az su kullanan teknolojileri yaygınlaştıralım, üretimde mümkün olduğunca fosil yakıtların payını azaltalım. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosfer. Bu hepimizin boynunun borcudur."

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ RİSK DEĞİL, FIRSAT OLARAK GÖRMELİYİZ"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de Türk tekstil sektörünün, dünyanın en büyük 5’inci, AB’nin ise en büyük 2’nci ihracatçısı olduğunu hatırlatarak, rekabetçiliğin hızla arttığı günümüzde sektörün küresel güçlerini daha da artırabilmesi için yeni başarı hikayeleri yazmak zorunda olduğunu söyledi.

"AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI'NIN UYUM SÜRECİ HIZLANACAK"

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eylem planının sektörün Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecini hızlandıracağını ve küresel ticaretteki pazar payını artıracağını belirterek, “Üretim sürecinde elektriği yoğun olarak kullanan tekstil gibi ihracatçı sektörlerimizin, AB ihracatında karbon engeline takılması riski bulunuyor. Bu sektörlerimizin karbonsuzlaşması, uluslararası rekabet düzeyini korumamız açısından yüksek önemdedir. Dolayısıyla Türkiye’nin bir an evvel karbon yoğunluğu düşük bir üretim modeline geçmesi ve ekonomisini bu çerçevede şekillendirmesi gerekmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki bu dönüşüm, bir zorunluluk olarak değil, sürdürülebilir kalkınma için bir fırsat olarak görülmelidir." dedi.

"ÇEVREYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

TİM Sektörler Konseyi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'de sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak ve gelecek dönem uygulamalarına zemin hazırlamak adına çok önemli bir atılım yapıldığını kaydederek, "Sürdürülebilir bir dünya, gelecek dönemin en önemli önceliklerinden biri. Bugün sadece ABD ve AB değil, dünyanın neredeyse tamamına yakını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı topyekun bir mücadelenin hazırlığı içinde. Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, dijital dönüşüm, karbon ayak izi gibi konular önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız konuların başında gelecektir. Çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim Türkiye’miz ve dünyamız için tercih değil bir zorunluluktur." dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU OLUŞTURULACAK"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı ve Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Sultan Tepe de “Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planını hayata geçirmek üzere Sürdürülebilirlik Platformu oluşturulacak. Platform içerisinde alt komiteler kurulacak. Ham madde ve ürün özelinde sürdürülebilir hammadde girişimlerinin teşvik edilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi sağlanacak ve üretimde sertifikalı materyallerin kullanımı ve bu kaynakların gelişimine yönelik teşvik çalışmaları yürütülecek." dedi.