Türk Telekom KKTC’de fiber seferberliği başlatıyor

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan kararla, KKTC genelinde dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Protokolle dijital altyapı güçlenecek.

"TÜRKİYE’DEN DENİZALTI KABLOLARLA GÜÇLÜ FİBER AĞIMIZI ULAŞTIRDIĞIMIZ KKTC’DE DÖNÜŞÜM ZAMANI"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, protokolle dijital çağın altyapısını bölgeyle buluşturma hedefini yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

Türkiye’den denizaltı kablolarla güçlü fiber ağımızı ulaştırdığımız KKTC’de şimdi de işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak Türk Telekom’un gerçekleştirecek olması bizler için büyük gurur.

“BÖLGENİN DİJİTAL GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”