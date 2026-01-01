Türk Telekom KKTC’de fiber seferberliği başlatıyor

- Türk Telekom KKTC'de fiber dönüşümle dijital altyapıyı güçlendirmeyi planlıyor.
- Bu dönüşüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve Resmî Gazete kararı ile gerçekleştirilecek.
- CEO Ebubekir Şahin, projeyle dijitalleşmeyi hızlandırarak ortak refaha katkı sağlayacaklarını belirtti.
Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan kararla, KKTC genelinde dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Protokolle dijital altyapı güçlenecek.
"TÜRKİYE’DEN DENİZALTI KABLOLARLA GÜÇLÜ FİBER AĞIMIZI ULAŞTIRDIĞIMIZ KKTC’DE DÖNÜŞÜM ZAMANI"
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, protokolle dijital çağın altyapısını bölgeyle buluşturma hedefini yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:
Türkiye’den denizaltı kablolarla güçlü fiber ağımızı ulaştırdığımız KKTC’de şimdi de işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak Türk Telekom’un gerçekleştirecek olması bizler için büyük gurur.
“BÖLGENİN DİJİTAL GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”
Altyapı yatırımlarının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliği ile adanın dijital geleceğini inşa edeceğiz. Kuzey Kıbrıs’ta başlayan bu dönüşüm, yalnızca bir altyapı yatırımı değil; sürdürülebilir kalkınmayı, dijital eşitliği ve ortak refahı önceleyen uzun soluklu bir gelecek vizyonudur.