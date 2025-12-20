Türk Telekom’dan espora büyük destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor.

Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, bu yıl eTürkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu.

29 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Yaay eTürkiye Kupası, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde çevrim dışı olarak oynanacak. Turnuvadaki tüm karşılaşmalar Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YAAY ETÜRKİYE KUPASI 29 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, uzun yıllardır spora değer katan projelerine bir yenisini ekledi. Yerli ve yenilikçi platformu Yaay ile eTürkiye Kupası’na isim sponsoru olan Türk Telekom, espora verdiği desteği daha da güçlendirdi.

1v1 çevrim dışı karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuva, Tivibu Spor aracılığıyla izleyicilerle buluşacak. 29 Aralık’ta başlayacak organizasyonda, dört takımlı grup aşamasının ardından çeyrek finale geçilecek. Final karşılaşması ise ocak ayının son haftasında oynanacak.

FC 26 HEYECANI VE ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Yeni sezonda iddialı takımların mücadele edeceği Yaay eTürkiye Kupası, dünyanın en popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanacak. Takımlar 95 Gen modu ile oluşturulacak.

Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler üst tura yükselecek. Çeyrek finalden itibaren turnuva, eleme usulü ile devam edecek. Finalde karşılaşacak iki takım, şampiyonluk için mücadele ederken turnuvayı kazanan ekip eSüper Kupa’da oynama hakkı elde edecek.

YAAY’DAN FUTBOLSEVERLERE ZENGİN İÇERİK

Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu Yaay, futbolseverlere yeni sezonda da zengin içerikler sunmayı sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na teknoloji desteği sağlayan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak Türk futbolunda yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Ayrıca Türk Telekom, Nesine 2. Lig ve 3. Lig’in 2025–2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformu üzerinden canlı yayınlayarak futbol heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırıyor.