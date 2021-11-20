Türk Ticaret Bankası geri dönüyor

BDDK'dan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildiği açıklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), 2002 yılında kapanan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye tekrar bankacılık yapabilmesi için faaliyet izni verildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

TÜRK TİCARET BANKASI 2002’DE KAPANMIŞTI

1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka, 1924 yılında hayatına AŞ olarak devam etti. 1928 yılında unvan değiştiren banka, Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştü. 1937 yılında Türk Ticaret Bankası adını alarak ticari faaliyetini uzun yıllar sürdüren oluşum için 2002'de verilen tasfiye kararı ile faaliyetleri son bulmuştu.