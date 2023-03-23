Türk Ticaret Bankası 'ihracatçıların bankası' oluyor Türkiye’nin milli sermayeli ilk özel bankası unvanını elinde bulunduran Türk Ticaret Bankası’nın yeni sahibi İGE AŞ oldu. 110 yıllık Türk Ticaret Bankası, bu alımla birlikte "ihracatçıların bankası" olmaya aday.

AA

Bankacılık sektöründe 110 yıllık bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası, el değiştirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şubat ayında ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon TL’lik en yüksek bedelle İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ aldı.

İhale sonucu gerekli resmi onayların alınmasının ardından kesinleşecek.

İGE, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan bir kurum.

"İGE, bir finans grubuna dönüşecek"

Bankanın satın alınmasıyla birlikte İGE’nin bir finans grubuna dönüşeceği ve ihracatın finansmanında yeni bir döneme geçileceği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İhracata yönelik üretimin ve istihdamın artırılması sürecinde finansmana erişimin önemi tüm kesimlerce bilinmektedir. Türk Eximbank başta olmak üzere İGE’ye ortak 21 bankanın ihracatçıların finansmana erişimi için sunduğu destek son derece kıymetlidir. Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatı büyütmeyi hedefleyen İGE, ihracatçıyı desteklemek üzere ortağı olan bankalar üzerinden faaliyetlerini artırarak sürdürecektir.

İhracatın finansmanı daha da güçlenecek

Açıklamada, ihracatçının işletme sermayesi, nakit akışı, dış ticaret gibi tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayarak İGE’nin kaynaklarının ihracatın finansmanı için etkin ve verimli şekilde kullanılmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, ihalenin TMSF Fon Kurulu’na sunularak sonuçlandırılmasının ardından Türk Ticaret Bankası’nın yeniden inşası sürecine geçilecektir. Hazırlanacak stratejik iş planı çerçevesinde Türk Ticaret Bankası’nın bir an önce ’ihracatçıların bankası’ olarak faaliyetine başlaması için azami gayret gösterilecektir. Bu çalışmalarda ihracatçılarımızın ve İGE’nin varlığı Türk Ticaret Bankası’nın başarısının en büyük güvencesi olacaktır.

8 bin ihracatçıya 30 milyar liralık kredi kefaleti

İhracatı Geliştirme AŞ’nin bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 8 bin ihracatçının 30 milyar TL’lik ihracat kredisine kefalet sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: