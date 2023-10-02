Türk ticaret heyeti ile Katarlı iş insanları buluştu

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) organizasyonunda Ticaret Heyeti programı Katar'da düzenlendi.
Türkiye'yi en güçlü şekilde temsil eden 60 ihracatçı ile Katarlı iş insanları, buradaki etkinliklerde buluştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından organizasyona ait bir bilgi paylaşarak, bu programın, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bir adım daha ileriye taşıyacağına yürekten inandığını belirtti.
İki ülke arasında yeni iş bağlantılarının kurulması amaçlanıyor
Bolat mesajında, toplantının iki ülkenin iş dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyerek şu değerlendirmede bulundu:
Ticaret Heyeti programının iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurulmasına vesile olacağına, farklı sektörlerde karşılıklı yatırımlarını daha da arttıracağına, Türk ve Katarlı şirketlerin üçüncü ülkelerde ortak girişimlerde bulunmasına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.