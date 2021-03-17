Türk turizminde 2021 hedefi: 34 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, 2021 turizm hedefinin yüzde 100 artışla 34 milyon turist olarak ortaya koydu.

Koronavirüs salgınında gerileyen turist sayısında 2021 hedefi, alınan önlemlerin artırılması ve aşı uygulamalarının paralelinde arttı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türk turizm sektörünün Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı bir konuma geldiğini belirterek, “2021’de geçen yıla göre yüzde 100’lük artışlarla, toplam 34 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamayı bekliyoruz. Geçen yıl 12 milyar 500 milyon dolar civarında bir turizm gelirimiz olmuştu, bu sene 23 milyar dolar bandına yükselmesini bekliyoruz.” dedi.

Moskova'daki temasları kapsamında, Türk turizm sektörü ve Rus pazarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek, 2019’un Türkiye turizmi açısından “olağanüstü” geçtiğine işaret eden Alpaslan, “2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyorduk. Rekor kırarak 52 milyon turisti ağırladık ve 35 milyar dolara yakın turizm geliri elde ettik.” dedi.

"GEÇEN YILA BEKLEDİĞİMİZ HIZLA GİREMEDİK"

Geçen yıla da yüksek beklentilerle girdiklerini belirten Alpaslan, “Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir turizm geliri hedeflemekteydik. Piyasa göstergeleri ve rezervasyonlar bunun rahatlıkla sonuçlanabileceğini gösteriyordu bize. Maalesef, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi turizm oldu ve bu çerçevede biz de turizm açısından mevcut hedeflerimizin gerisine düşmek zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILI YÜZDE 65'LİK KAYIPLA KAPATTIK"

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Türkiye’nin 2020’yi rakip ülkelere kıyasla daha az kayıpla geçirdiğini vurgulayan Alpaslan, “Yine de geçen yılı turizm sektöründe yüzde 65 düzeylerinde bir kayıpla kapattık.” yorumunu yaptı.

TÜRK TURİZMİNDE TÜM TEDBİRLER ALINDI

Alpaslan, salgın etkilerinin 2021’de de devam ettiğine işaret ederek, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı daha da geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye’ye gelecek turistlerin, sağlık açısından güvenli bir tatil yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Alpaslan, “Bu çerçevede de başta Rus ziyaretçilerimiz olmak üzere tüm yabancı ziyaretçileri güvenli ve konforlu bir şekilde ağırlayabilecek tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Nisanla beraber turizm sezonunun da açılmasıyla beraber turizmde hareketliliğin başlayıp misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE ALMANYA, UKRAYNA, POLONYA, İNGİLTERE VE HOLLANDA PAZARLARINDAN YÜKSEK BEKLENTİ"

Rusya başta olmak üzere Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere ve Hollanda pazarlarına yüksek beklentiyle yaklaştıklarını belirten Alpaslan, “Türk turizm sektörü Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı bir konumda. Programa geçen yıl haziranla beraber başlamıştık ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin, tatillerini yapıp dönene kadar tüm noktalarda sağlık açısından en az riskin oluşturduğu hatta riskin sıfırlandığı ortamlarda tatil yapmalarını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE GELEN HER YABANCININ TEST YAPTIRMA ZORUNLULUĞU 15 NİSAN'DAN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

15 Nisan’a kadar Türkiye’ye gelen her yabancının test yaptırma zorunluluğu olduğunu anımsatan Alpaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Nisan’dan sonra aşılama programı belirli bir düzeye gelmiş, vaka sayıları düşmüş ülkelerde, ülkelerin durumlarına bakarak test zorunluluğunu kaldırmayı değerlendireceğiz. Türk turizmi için 2021 yılının daha güzel, daha iyi ve daha verimli olmasını beklemekteyiz. Tüm yabancıları, tüm dünya vatandaşlarını ülkemize güvenli konforlu kaliteli tatil yapmaya bekliyoruz.”