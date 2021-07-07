Türk ürünlerinin tanıtımı için sanal ticaret heyeti 100 kez toplandı

Türk ürünlerinin tanıtımı için sanal ticaret heyeti 100 kez toplandı

Koronavirüs salgınının faaliyetleri aksatmasının önüme geçmek adına Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 100 "sanal genel ticaret heyeti" programı düzenlendi.

Pandemi dünyada ülkelerin bir araya gelerek yüz yüze tanıtım ve anlaşma yapmalarını imkansız kılınca devreye sanal heyetler geçti.

TİCARET BAKANLIĞI KOORDİNE ETTİ

Türk ürün ve firmalarının tanıtımı için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, sanal ticaret heyeti 100 kez toplandı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, koronavirüs salgını döneminde 100 "sanal genel ticaret heyeti" programı düzenlendi. Bu programlarda 1.801 üretici ve ihracatçı firma, 4 bin 279 yabancı ithalatçı firmayla 14 bin 943 ikili iş görüşmesi yaptı.

ÇALIŞMALAR, TÜRK ÜRÜNLERİ VE FİRMALARININ HEDEF ÜLKE PAZARLARINA TANITILMASI SAĞLIYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri ile iş birliği içinde yapılan sanal genel ticaret heyeti programları, ihracatçılarla potansiyel alıcıları bir araya getiren önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

100 PROGRAMDA 15 BİNE YAKIN İKİLİ GÖRÜŞME YAPILDI

Bu kapsamda Mayıs 2020'den bugüne kadar 21'i genel, 79'u sektörel olmak üzere gerçekleştirilen 100 programda, 1.801 üretici ve ihracatçı firmanın 4 bin 279 yabancı ithalatçı firma ile 14 bin 943 ikili iş görüşmesi yapması sağlandı.

Söz konusu programlar bu yıl, Gana, Katar-Umman, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya ve Tanzanya, Hindistan, Romanya-Bulgaristan, Azerbaycan-Gürcistan, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Şili, Hong Kong ve Kırgızistan-Özbekistan ile yapıldı.

VİETNAM İLE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Vietnam'a yönelik 6 Temmuz'da başlayan ve 9 Temmuz'da sona erecek olan sanal genel ticaret heyeti programı devam ediyor.