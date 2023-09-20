Türk ve Afrikalı iş insanları ekimde İstanbul'da buluşuyor Türkiye'nin ihracat pazarını genişletmek için Afrika'ya yaptığı açılım sonucunda ticari ilişkiler derinleşti. Şimdi ise Türkiye-Afrika ticaret hacmini geliştirmek için toplantılar sürüyor.

AA

İstanbul'da gerçekleşen 9. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun (WCI FORUM) ardından; Türk ve Afrikalı iş insanlarını tekrar İstanbul'da bir araya gelecek yeni bir etkinlik daha planlandı.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) dördüncüsü, 12-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla yapılacak.

Forumda DEİK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Komorlar Birliği Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Azali Assoumani'yi ağırlayacak.

Ana teması "Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları" olarak belirlenen forumda enerji, altyapı, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık, turizm ve dijital pazarlama sektörleri önceliklendirildi.

Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu

Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun ikinci günü gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu" platformunda, Türk ve Afrikalı iş kadınları, iş dünyasının çehresini değiştirmedeki deneyimlerini aktaracak, iş birliği alanlarını ve kadınların yönetimde daha fazla yer almalarının nasıl teşvik edileceğini tartışacak.

Afrika'nın 3,4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturması bekleniyor

En büyük küresel serbest ticaret bölgesi olan Afrika'nın 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturması bekleniyor. AfCFTA'nin Afrika içi ticareti yüzde 50 artırması ve dünyaya 76 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor.

"Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Altında Fırsatlar" panelinde AfCTFA anlaşması ele alınacak. AfCFTA Genel Sekreteri Wamkele Mene'nin katılımıyla düzenlenecek panelde, AfCFTA anlaşmasının Türkiye ile Afrika arasındaki ticarete etkisi değerlendirilecek.

Türk ve Afrikalı 3 binden fazla katılımcı bekleniyor

Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'na Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika Eximbank, Türk Eximbank, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, DEİK Türkiye Afrika iş konseyleri başkanları ve karşı kanat kuruluş başkanları, Türkiye'deki ve Afrika'daki ilgili dernekler, meslek kuruluşları ve girişimciler, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye ve Afrika kıtasındaki medya kuruluşları başta olmak üzere, tüm Afrika ülkelerinden ve Türkiye'den 3 binden fazla iş insanının katılması bekleniyor.

Türkiye-Afrika ticaret hedefi

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacmi 2003'te 1,35 milyar dolar iken geçen yıl 40,7 milyar dolara yükseldi. 2023 sonunda Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacmi hedefi ise 50 milyar dolar ve daha sonrasında bu hedef 75 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin Afrika'ya ihracatındaki değişim küresel eğilim ile benzerlik gösteriyor. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2021 yılı itibarıyla yeniden ivme kazanarak 21,2 milyar dolara, 2022'de ise 23,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin Afrika'dan ithalatı ise 2022 yılında 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)