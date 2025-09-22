Türk ve Amerikan iş dünyası New York'ta buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk ve Amerikan iş dünyasının katılımıyla New York'ta resepsiyon düzenledi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'da düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in yanı sıra, ABD merkezli Müslüman organizasyonların liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Bolat burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de her zaman dünyaya önemli mesajlar verdiğini söyledi.

ERDOĞAN, PERŞEMBE GÜNÜ TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Gelecek birkaç gün içinde Türk ve Amerikan iş dünyasını bir araya getirecek etkinliklere değinen Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceğini anımsattı.

Bolat, bu programların Türkiye'nin esenliği ve Türk-Amerikan ilişkileri açısından başarılı sonuçlar vermesi ile dünya ticareti, siyaseti ve bölgedeki kriz konularına çözüm bulma noktasında hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA TİCARETİNE KATKISI

Bolat, "Ülkemiz hem üretimde hem istihdamda hem dış ticarette hızla ilerliyor. Türkiye'miz bugün 800 milyar dolar mal ve hizmet ihracat-ithalatı yapan bir ülke olarak dünya ticaretinde bulunuyor." diye konuştu.

TÜRKİYE-ABD TİCARET HACMİ HEDEFİ: 100 MİLYAR DOLAR

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: