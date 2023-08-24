Türk ve Suudi Arabistan ticaret heyeti bir araya geldi G20 zirvelerinin "Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı" için Jaipur’da bulunan Ticaret Bakanı Bolat, kurduğu temaslara yönelik bilgi paylaşarak, ticari ilişkilerin daha da gelişeceği bilgisini verdi.

AA

Türkiye'nin ekonomi yönetimi uluslararası arenada temaslarına devam ediyor.

Bu amaçla Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla Hindistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 zirvelerinin "Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı" için Hindistan'ın Racasthan eyaletinin başkenti Jaipur’da bulunuyor.

Bakan Bolat, toplantıyla ilgili paylaşımında G20 açılış oturumuna katılarak Türkiye adına günün küresel sorunlarının çözümünde kapsayıcı büyüme ve insani gelişmenin önemini vurguladıklarını aktararak şu açıklamada bulundu:

G20 toplantısı çerçevesinde, 'ticaret, ekonomik büyüme ve refah', 'küresel değer zincirlerinin krizlere dayanaklığının güçlendirilmesi' ve 'Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu' konu başlıklarını ele alacağız.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile temas kuruldu

Ticaret Bakanı Bolat, burada Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini de şu sözlerle duyurdu:

Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Suudi Arabistan ziyaretinde de ele alınan; ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliği fırsatları gibi konulara ilişkin atılabilecek somut adımları değerlendirdik.

"Ticari ilişkiler daha da geliştirilecek"