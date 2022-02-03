Euro
15.43
1.21%
Dolar
13.54
0.49%
Altın
784.18
0.19%
Borsa
1977
-1.27%
Bitcoin
498.901
-4.36%
BTXN Coin
30.70
-2.19%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri tamam

    Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testleri başarıyla bitirildi.
    • AA
    • 03.02.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri tamam

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

    GÜNLÜK 620 METREKÜP DOĞALGAZ AKIŞI

    Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı.

    Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur." ifadelerini kullandı.

    Açıklamada, sahada bulunan kuyu akış testlerinin iki tespit kuyusunda ve beş farklı rezervuar aralığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri tamam #1

    SAKARYA GAZ SAHASINDA FATİH SONDAJ GEMİSİ TARAFINDAN AÇILAN İLK TESPİT KUYUSU

    Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde 3 bin 920 metre derinliğe ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Türkali-1, Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor." bilgisi paylaşıldı.


    Görüş Bildir