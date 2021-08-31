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- Türkali-2 kuyusunda ikinci kuyu akış testi tamamlandı
Türkali-2 kuyusunda ikinci kuyu akış testi tamamlandı
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.
- İHA
- 31.08.2021 - 21:23
- Güncelleme : 31.08.2021 - 21:24
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Türkali-2 tespit kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin başarıyla tamamlanması üzerine "2023’e adım adım" başlığıyla paylaşım yaptı.
"KARADENİZ GAZI 81 İLİMİZLE BULUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR"
Bakan Dönmez, paylaşımında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sosyal medya hesabından testin başarıyla tamamlandığının duyurulduğu paylaşımı alıntılayarak, "Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.