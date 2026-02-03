Turkcell ve TEKNOFEST'den yol güvenliğine yeni bir bakış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında, Turkcell tarafından düzenlenen “5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması” için başvurular başladı.

Yarışma, geleceğin mobil haberleşme ve yapay zekâ teknolojilerine ilgi duyan üniversite öğrencilerini yenilikçi projeler geliştirmeye davet ediyor.

BAŞVURULAR 20 ŞUBAT’A KADAR

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışmaya; lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri katılabilecek.

Adaylar, en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde, TEKNOFEST’in resmi internet sitesindeki yarışma sayfası üzerinden 20 Şubat 2026’ya kadar başvuru yapabilecek.

GERÇEK HAYATA UYGUN AKILLI ÇÖZÜMLER HEDEFLENİYOR

Yarışmada, üniversite öğrencilerinin 5G şebekesinin sunduğu gelişmiş bağlantı imkânlarını, 5G tabanlı API’ler ve yapay zekâ teknolojileriyle birleştirerek gerçek hayata uygulanabilir çözümler geliştirmesi amaçlanıyor.

Şebeke kaynaklarını etkin kullanan, 5G ağ kalitesini dinamik biçimde yöneten ve yapay zekâ tabanlı gerçek zamanlı analizlerle katma değer üreten projeler ön eleme ve tasarım değerlendirme aşamasını geçecek.

FİNAL ETABI AĞUSTOSTA YAPILACAK

Ön eleme ve tasarım değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan takımlar, ağustos ayında gerçekleştirilecek final etabında yarışma hakkı kazanacak. “Akıllı yol güvenliği” teması kapsamında araç, yol ve sürücüye ilişkin hedef unsurları en doğru ve hızlı şekilde tespit eden ilk üç takım ödüllendirilecek.

TOPLAM 450 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada birincilik ödülü 175 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 125 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca üç farklı kategoride prestij ödülleri de sahiplerini bulacak. Dereceye giren takımlar ödüllerini, TEKNOFEST 2026’nın 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek etkinlikleri kapsamında alacak.