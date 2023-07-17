Turkish Cargo hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sırada Turkish Cargo, dünyanın önde gelen küresel hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sıraya yükseldi.

AA

Hava kargo taşımacılığı lojistikteki ağırlığını giderek artırıyor.

Türk Hava Yolları’nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo da bu konuda dünyada güvenilir bir noktaya ulaştı.

Turkish Cargo, mayıs ayında dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’nun en büyük markalarını geride bıraktı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yayınladığı aylık veriler göz önüne alındığında, geçen yılın aynı döneminde beşinci sırada yer alan Turkish Cargo, 2023'ün Mayıs ayında Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’nun en büyük markalarını geride bıraktı.

Turkish Cargo, kargo tonajını ve pazar payını artırdı

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının katedilen kilometreyle çarpımı sonucu elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre, Turkish Cargo, kilometrelendirilmiş taşınan kargo tonajını bir önceki aya göre yüzde 17 artırarak pazar payını yüzde 4,7’den yüzde 5,4 seviyesine çıkardı.

"Sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın elde edilen başarıya yönelik değerlendirmesi şöyle: