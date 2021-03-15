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    Türkiye, 1340 uçuşla Avrupa'da lider

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın verilerine göre, uçuş trafiği listesinin ilk sırasında Türkiye yer aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.03.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 14:57
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    Türkiye, 1340 uçuşla Avrupa'da lider

    Türkiye, koronavirüs salgınına rağmen havacılık sektöründeki sınavını başarılı bir şekilde vermeye devam ediyor.

    Günlük uçuş sayısında Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye, bu alandaki istikrarını sürdürüyor.

    Dün yapılan günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ilk sıradaki yer korundu.

    TÜRKİYE ZİRVEDE

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama 1340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, 1211 uçuşla Fransa takip etti.

    Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla Almanya, dördüncü sırada 1073 uçuşla İspanya, beşinci sırada 895 uçuşla İngiltere, altıncı sırada 696 uçuşla İtalya yer aldı.

    FRANSA VE ALMANYA DÜŞÜŞ YAŞADI

    Rapora göre, Türkiye'nin çoğunluğu yurt içi olmak üzere günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlenirken Fransa, Almanya ve İsviçre'de ise bir önceki değerlendirmeye göre düşüş görüldü.

    Türkiye, 1340 uçuşla Avrupa da lider #1

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