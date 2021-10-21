Türkiye 20 yılda ihracatını 6 katın üzerinde artırdı

Türkiye ihracat açısından önemli gelişmelere sahne oluyor. Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yükseliyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyururken ülkenin ihracatının da 20 yılda 6 kattan fazla arttığını kaydetti.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkması ve son 40 yılda ihracatındaki artışı sürdürmesi, dünya ticaretindeki konumunu sağlamlaştırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Ülke, 1980 yılında dünya ihracatı 2 trilyon dolar iken 2 milyar 900 milyon dolar dış satımla dünya ihracatından yüzde 0,14 pay almıştı.

TÜRKİYE'NİN 6.5 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA İHRACATINDAKİ PAYI 27.8 MİLYAR DOLAR

2000 yılına gelindiğinde ise dünya ihracatı 6 trilyon 500 milyar dolara çıkarken, Türkiye'nin ihracatı 27 milyar 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 0,43 seviyesine ulaştı.