Türkiye 2021'de ihracat hedefini büyüttü

Ocak ayı ihracatında rekor kırılmasının ardından TİM Başkanı İsmail Gülle, 2021 hedeflerini 200 milyar dolarlık ihracat olarak aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen hafta içerisinde yürürlüğe giren “Mal İhracatına Yönelik Desteklerde Hedef Ülke ve sektörlerde ilave desteklerin sağlanması” kararı ile sağlanan ilave destekle beraber, hedef ülkelerde pazar paylarını artırırken, katma değerli sektörlerde yeni rekorlar kırılacağına inandığını ifade etti.

“NAVLUN FİYATLARINDA NORMALLEŞMENİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ”

Gülle, son dönemde ihracat ailesinin gündeminde olan navlun fiyatlarına da değinerek, şunları kaydetti:

“Taşımacılıkta ve teslimatta gecikmeler, yeterli konteyner bulunamaması ve artan navlun fiyatları küresel ticareti zorlamaktadır. Bu sıkıntılı koşulları yakından izlemekte ve riskleri takip etmekteyiz. 11 Şubat’ta başlayacak Çin yılbaşı tatili sonrası navlun fiyatlarında normalleşmenin başlayacağına inanıyoruz. Diğer bir önemli husus da iklim değişikliği. Küresel ölçekte yaşanan en sıcak ocak ayı ve birçok coğrafyada yaşanan kuraklık, sürdürülebilirliğin önemini hatırlatırken tarım ürünleri giderek daha kritik hale gelmektedir.”

“2021’E BÜYÜK UMUTLARLA VE YÜKSEK HEDEFLERLE BAŞLADIK”

İsmail Gülle, 2020 yılında ihracat ailesinin gösterdiği performansla, 2021’e büyük umutlarla ve yüksek hedeflerle başladıklarını vurgulayarak, “İhracatın ülkemizin güvencesi olduğunun bilinciyle, son aylarda ihracatta kazandığımız ivmeyi koruyarak, hedeflerimize, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Öyle ki 2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızın 50 milyar doların üzerine çıkması, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın, yakalamanın zamanının geldiğini gösteriyor.” dedi.

“EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DA 2021’DE İHRACATIMIZI DESTEKLEYECEK FAKTÖR”

Küresel ekonomi tarafında ise 2020’nin, tüm ekonomiler açısından zorlu bir yıl olduğunu anımsatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021 itibarıyla artık tüm dünya, ekonomik toparlanmayı konuşmaya başladı. IMF, ülkemiz ekonomisinin gösterdiği başarılı performans neticesinde ilgili verilerini revize etti. Buna göre, 2021’de dünya ekonomisinin yüzde 5,5, Türkiye ekonomisinin yüzde 6 büyümesi bekleniyor. 2020’yi büyümeyle kapatması beklenen sayılı ülke arasına girmeyi başaran ülkemizin 2021’de ciddi bir büyüme oranıyla gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkması gurur verici. Küresel ekonomide toparlanmanın yanında, emtia fiyatlarındaki artış da 2021’de ihracatımızı destekleyecek bir faktör gibi ortaya çıkıyor.”

“HER BİR SEKTÖRDE İHRAÇ MALLARINA TALEBİN ARTTIĞINI, TÜRKİYE MARKASININ GÜÇ KAZANDIĞINI GÖZLEMLİYORUZ”

Gülle, ocak ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5’lik artışla 15 milyar 48 milyon dolar olduğunu belirterek, “2020 yılı Ocak ayında, iyi bir başlangıç yaparak ocak ayı ihracat rekoruna imza atmıştık. 2021’e başlarken yine ocak ayının rekorunu tazelemenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, ihracatçımızın bu tempoyu koruyacağına ve hatta aylık ihracatta yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara ulaşacak güce, altyapıya ve enerjiye sahibiz.” şeklinde konuştu.

“OCAK AYINDA 1.457 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI”

Gülle, ocak ayında 1.457 firmanın ilk kez ihracat yaparak, 75 milyon 447 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirerek, genel tabloya bakıldığında ise, ocak ayı içerisinde toplam 39 bin 184 firmanın ihracat yaptığını kaydetti.

“İHRACATÇILARIMIZ, ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI 215 ÜLKE VE BÖLGEDE DALGALANDIRMAYI BAŞARDI”

Gülle, ocak ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını hatırlatarak, “Ocak ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz, 10 ülkenin 6’sına ihracatımızı artırdık.” dedi.

“52 İL İHRACATINI ARTIRMAYI BAŞARDI”

Gülle, ocak ayında 52 ilin ihracatını artırmayı başardığını belirterek, “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.” dedi.

“6 BİN 235 FİRMA İHRACAT İŞLEMLERİNDE TÜRK LİRASINI TERCİH ETTİ, TREND DEVAM EDİYOR”

Gülle, son dönemde euro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığına işaret ederek, “Ocak ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 586 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Euro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesini öngörüyoruz.” yorumunu yaptı. Söz konusu ayda, 169 ülkeye toplam 5 milyar 215 milyon lira tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Gülle, 6 bin 235 firmanın ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih ettiğini, son aylarda TL ile ihracatta artış trendinin devam ettiğini söyledi.