Türkiye, 2023'ün 10 ayında 50,2 milyon ziyaretçi ağırladı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2023 yılının 10 ayında toplam 50 milyon 217 bin 181 ziyaretçi ağırladı. açıklanan 10 aylık verileer göre, Türkiye'nin 2023'te 60 milyon kişiyi ağırlama hedefinne yaklaşıldı.

ensonhaber.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 2023'ün ilk 10 ayında ziyaret eden yabancı ve yerli turistlerin sayısını açıkladı.

Buna göre Türkiye, 2023 yılının 10 ayında toplam 50 milyon 217 bin 181 ziyaretçi ağırladı.

Türkiye’ye ocak-ekim döneminde gelen ziyaretçilerin 44 milyon 200 bin 79’unu yabancılar oluştururken yurt dışı ikametli vatandaşlar ise 6 milyon 17 bin 102 kişi oldu.

Türkiye’yi tercih eden yabancı sayısı 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış gösterdi.

Ocak-ekim döneminden Türkiye'yi en fazla Rus turist ziyaret etti

Türkiye'ye 10 ayda gelen toplam ziyaretçiler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere (Birleşik Krallık) en fazla turist gönderen ülkeler olarak sıralandı.

Türkiye’ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,02 artış ve 5 milyon 838 bin 203 kişi ile birinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 8,38 artış ve 5 milyon 715 bin 838 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 12.28 artış ve 3 milyon 598 bin 870 kişi ile üçüncü oldu.

İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Ekim ayında turist sayısında artış yaşandı

Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,83 artarak 4 milyon 987 bin 112’ye ulaştığı bildirildi.

Ekim ayında en fazla ziyaret Almanya’dan

Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına göre 860 bin 635 kişi ile Almanya birinci, 672 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 441 bin 449 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

Ekin ayında da 10 yaylık süreçte olduğu gibi İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran takip etti.

2023 turizm hedefi

Turizmde yıl sonu hedefi 60 milyon turist olarak belirlenmişti. Bakanlık turizm verlerine aktarırken hedeflere doğru yaklaşıldığını belirterek şu mesajı verdi: