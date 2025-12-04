Uluslararası zirveler, Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren ülkeler arasındaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak.

Türkiye, hem bölgesine hem de küresel diplomasi sahnesinde aktif rol üstleniyor. Birçok bölge ve konuda arabuluculuk yapıyor.

Türkiye, 2026 yılında NATO, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerine ev sahipliği yapacak.

ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR

1- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

2- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi

3- Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31)