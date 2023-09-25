Türkiye, 2050'de enerji portföyüne 20 gigavat nükleer ekleyecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2050 sonuna kadar elde etmek istediği nükleer enerji kapasitesi planlarını duyurdu.

AA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), Avusturya'nın başkenti Viyana'da 67. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atom Enerjisi Ajansı'nın Genel Kurul'una video mesaj gönderdi.

Bayraktar, mesajında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından verdiği destek nedeniyle UAEA'a teşekkür etti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında yeni hedeflere odaklandığına dikkati çekerek, nükleer enerjinin 2053'e kadar karbon nötr hedefine ulaşmada hayati rol oynayacağını belirtti.

"Enerjide en önemli önceliğimiz sürdürülebilir enerji politikalarını geliştirmek"

Türkiye'nin Akkuyu'da inşa ettiği nükleer güç santralinin dünyadaki mevcut en büyük nükleer inşaat sahası olduğuna işaret eden Bayraktar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Enerji sektöründe en önemli önceliğimiz sürdürülebilir enerji politikalarını geliştirmektir. Nükleer enerji, 2053'e kadar karbon nötre ulaşmak için hayati bir rol oynayacak.

"2050 sonuna kadar ek 20 gigavattan fazla nükleer enerji kapasitesi"

İlk reaktörün 2024'ün sonunda devreye alınması planlanıyor. Türkiye, Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 2035'e kadar enerji portföyüne 7,2 gigavat, 2050 sonuna kadar 20 gigavattan fazla nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planlıyor.

"Türkiye, küçük modüler reaktör alanındaki gelişmeleri takip ediyor"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin küçük modüler reaktör alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini ve SMR'leri enerji portföyüne dahil etmek istediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)