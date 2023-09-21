Türkiye, ABD'li yatırımcıları önemli bir ortak olarak görüyor ABD'deki temaslar ABD ve Türkiye ticari ilişkilerinde yatırım öngörülerini artırdı. Ticaret Bakanı Bolat, katıldığı toplantılarda iki ülke arasındaki ekonomik hedeflere vurgu yapmaya devam ediyor.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ticaret ve yatırımlarda temel vizyonunun, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlayarak rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret üssü haline gelmek olduğunu, bu doğrultuda ABD'li yatırımcıları önemli bir ortak olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği, Türkiye'nin yıkıcı ve ağır depremle mücadele ettiği mevcut dönemde bile ülkenin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,8 büyüme katettiğini söyledi.

"Türkiye'deki büyümenin temelinde yönetim anlayışı ve güçlü liderlik var"

Bolat, ekonomik büyümenin temelinde, üretim, yatırım ve ihracatı özendiren, tüm regülasyonlarını, kurumlarını bu iki öncelik üzerine oluşturan bir yönetim anlayışının ve güçlü liderliğin olduğunu belirtti.

"ABD'li şirketlerin ülkemize son 20 yılda göstermiş olduğu ilgi dikkat çekici"

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının 2002 yılında 6 bin civarındayken bugün 80 bini aştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

Bu noktada ABD'li şirketlerin ülkemize son 20 yılda göstermiş olduğu ilgi özellikle dikkat çekicidir. ABD'li yatırımcı firmalar, Türkiye'yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırmış ve Türkiye'mize 14,5 milyar dolarlık yatırım yapmışlardır. Bu minvalde Hollanda'dan sonra en büyük dış yatırımcı ülke olan ABD'li firmalardan 2 bin firma Türkiye'de 110 bin kişilik istihdam sağlamıştır.

"ABD'li yatırımcıları da önemli bir ortak olarak görüyoruz"

Bakan Bolat, "Türkiye'nin ticaret ve yatırımlarda temel vizyonu, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlayarak rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret üssü haline gelmektir. Bu anlamda ABD'li yatırımcıları da önemli bir ortak olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yatırım yapan uluslararası şirketlere destek sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan uluslararası şirketlere daima destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Bolat, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi ve ülkelerin potansiyeli dikkate alındığında içinde bulunulan dönemi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)